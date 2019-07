Gardaland e Lego, si farà: arriva il primo Legoland Waterpark

Condividi

Nei giorni scorsi era trapelata la notizia dell’offerta di Lego al parco divertimenti di Gardaland. Ora la società ce gestisce il parco del Veronese fa sapere che l’operazione si farà e porterà alla nascita del primo LEGOLAND® Water Park in Europa nel 2020. «Sorgerà all’interno di Gardaland e sarà anche il primo al mondo costruito all’interno di un Parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND – spiega Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland. «L’offerta di acquisto riguarda il gruppo Merlin Entertainments, di cui Gardaland fa parte, nella sua interezza – aggiunge. Tale offerta vede coinvolta la holding KIRKBI, proprietaria del brand Lego, che è già la maggior azionista di Merlin. È chiaro, quindi, che l’operazione avviene nella continuità».

«Per quanto riguarda il progetto LEGOLAND® Water Park a Gardaland, finalmente si concretizza un progetto al quale si sta lavorando da 3 anni!» aggiunge Vigevani. Fondata nel 1932 in Danimarca, la parola LEGO prende il nome da una combinazione delle prime due lettere delle parole Danesi “LEg GOdt”, che significano “Gioca bene”. A distanza di quasi 90 anni dalla sua nascita, il marchio del mitico mattoncino è oggi leader mondiale nel settore dei giocattoli componibili, è presente in più di 140 paesi e vende ogni anno circa 70 miliardi di componenti. Il brand, amato da appassionati di tutte le età e di tutti i continenti, conta oltre 340 “LEGO User Groups” al mondo con centinaia di migliaia di fans iscritti. «Questa è una grande notizia – conferma Paolo Lazzarin General Manager di LEGO Italia – Siamo molto orgogliosi e sono certo che il Water Park riempirà di gioia i piccoli e grandi costruttori che seguono il mattoncino con passione.

«Il brand LEGO è di rilevanza internazionale e contribuirà sicuramente a rafforzare la posizione di Gardaland Resort come primaria destinazione turistica a livello europeo e a posizionarsi come top player nell’offerta del divertimento per famiglie» aggiunge il dottor Vigevani. Destinato prevalentemente a famiglie con bambini di età compresa tra i due e i dodici anni, LEGOLAND Water Park dà vita ai valori fondanti del Gruppo LEGO: Divertimento, Qualità, Immaginazione, Creatività, Apprendimento. Elementi tutti che si sposano alla perfezione con la Fantasia, l’Avventura e la Magia di Gardaland. Il Parco Acquatico LEGOLAND è dunque perfettamente complementare a Gardaland, il Parco Divertimenti numero 1 in Italia e tra i primi in Europa, e a SEA LIFE Aquarium, l’unico acquario tematizzato sul territorio italiano. Grazie all’incredibile novità del Parco Acquatico LEGOLAND, Gardaland offrirà ai propri ospiti un motivo in più per prolungare il divertimento all’interno del Resort, soggiornando in uno dei tre fantastici hotel tematizzati: Gardaland Hotel, Adventure Hotel ed il nuovissimo Magic Hotel. (t.d.b.)