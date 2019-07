Temptation Island, falò di confronto in arrivo per Jessica e Andrea [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Il falò di confronto tra la coppia veneta formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena potrebbe avvenire già nella puntata di Temptation Island di stasera. Come si vede nel video dell’anticipazione pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del programma, si vede Jessica parlare con il single Alessandro e far intendere che il flirt nato tra di loro si stia trasformando in una vera e propria storia d’amore. Poi un Andrea risoluto che, dopo aver visto la fidanzata scambiarsi baci e tenerezze con il tentatore chiede il falò immediato: «Basta Filippo, per me non esiste rifiuto. Lei stasera deve venire qua».

Ricordiamo che la coppia avrebbe dovuto sposarsi ma a settembre lei aveva annullato il matrimonio perché non era certa dei suoi sentimenti. Mentre Jessica sembra non aver sentito la mancanza del fidanzato ed ha instaurato un rapporto molto affiatato con il single Alessandro, Andrea non si è avvicinato a nessuna tentatrice e si è dichiarato profondamente innamorato. Come andrà a finire?