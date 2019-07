L’Italia trema da Nord a Sud: scossa a Udine e Catania

Condividi

Dopo il terremoto avvenuto in Indonesia e in California, la terra torna a tremare, sebbene in maniera decisamente più lieve, anche in Italia. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ha registrato due scosse.

La prima è avvenuta ieri sera poco dopo le 23 a Verzegnis, in provincia di Udine, di magnitudo 3.2 ad una profondità di 4 chilometri. La seconda scossa è stata registrata alle 6:38 di questa mattina ad Adrano, in provincia di Catania: magnitudo 3.9 e una profondità di circa 18 chilometri.

