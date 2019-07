Toninelli: «Brugnaro straparla, Marghera opzione scellerata»

Condividi

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli risponde così alle parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sul caso della nave che ieri ha sbandato rischiando di urtare una banchina. «Brugnaro come al solito straparla. Dopo anni di inerzia anche da parte di quelli della sua area politica, siamo vicini a una soluzione seria per mettere fuori le Grandi Navi da Venezia. Marghera è opzione scellerata per sicurezza e ambiente, convinceremo di ciò anche Unesco».

(ph: imagoeconomica)