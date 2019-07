Meteo, in Veneto ancora temporali e grandine

Condividi

Linkedin email

La Regione del Veneto ha deciso di diramare lo stato di allerta con criticità idrogeologiche per permettere alla Protezione Civile di adottare per tempo le misure necessarie. Da questa sera fino a mercoledì 10 luglio, con particolare attenzione alla giornata di domani, infatti, sono previsti temporali con vento forte e grandinate.

Fino a mercoledì mattina, proseguirà la fase perturbata in Veneto, con la possibilità di alcuni temporali intensi su tutto il territorio regionale. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 del 10 luglio prossimo lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica in tutti i Bacini Idrografici. Per la frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore, permane lo Stato di Attenzione Rinforzata. Il maltempo questa sera e domani sera sarà diffuso su tutto il territorio regionale, sia in montagna che in pianura.Temperature in calo anche sotto la media. (t.d.b.)

ph. Shutterstock