“Costa Delizia”, Martini: «Tragedia sfiorata, Brugnaro assente»

«La tragedia sfiorata in Bacino San Marco dalla “Costa Delizia” è solo la punta dell’iceberg del rischio mortale che questi mastodonti costituiscono per Venezia e i veneziani tutti». Così il presidente della municipalità veneziana Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco alle elezioni del prossimo anno, ha commentato l’uscita della nave da crociera da Venezia con il maltempo, che ieri sera ha spaventato tutti rimandando la memoria all’incidente dei primi di giugno. «Quest’ultima vicenda dimostra che il chiederne l’allontanamento dalla Laguna non è vezzo ecologista, ma una necessità vitale per la città sotto tutti i punti di vista, ambientale e di sicurezza».

Martini ha attaccato in particolare le scelte del sindaco Luigi Brugnaro (che a sua volta ha attaccato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, leggi qui) e del presidente della Regione Luca Zaia: «E’ incredibile l’immobilismo del sindaco, che ha la responsabilità della salute dei cittadini, così bravo a narrar fuoco e fiamme e poi volutamente assente nella difesa della la vita dei propri cittadini – tuona Martini -. E con lui, naturalmente, la regione con il suo presidente che tutti i giorni rivendica l’autonomia ma nulla fa per difendere Venezia. È il momento di prendere iniziative forti e risolutive, non possiamo aspettare oltre e spero che il mio partito (Partito Democratico, ndr), insieme a tanta società civile e tanto associazionismo appassionato già mobilitato in questo senso, si faccia promotore e garante di un’azione chiara e concreta. Non ci possono essere più vie di mezzo e tentennamenti di sorta».

«Noi veneziani vogliamo sapere da che parte stanno il Movimento 5 Stelle e la Lega, se da quella degli interessi di pochi o quella della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini. Di parole se ne sono sentite tante, – aggiunge Martini – ma ogni giorno si rischia la tragedia nell’immobilismo più assoluto. Per questo ho dato la mia disponibilità alla candidatura a sindaco, per costruire un nuovo e grande campo democratico che non solo imponga uno stop a questo rischio mortale per la città d’acqua e di terra, ma che renda da subito praticabile un nuovo modello, sostenibile e condiviso, di vita e di economia per Venezia, che chiuda questa parentesi “fuxia'”(riferimento alla lista di Brugnaro, ndr), che sta riducendo la città ad una parodia di Las Vegas – conclude il presidente della municipalità e nega e affossa il valore assoluto e mondiale della nostra città e della nostra laguna». (t.d.b.)

ph Facebook – Giovanni Andrea Martini