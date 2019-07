Condividi

Linkedin email

Scoperta macabra stamattina in stazione dei treni a Villafranca, in provincia di Verona. Come riporta l’Arena, un uomo è stato trovato privo di sensi, riverso su una banchina in condizioni terribili. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato pestato selvaggiamente e poi dato alle fiamme. La vittima è in gravi condizioni.

(ph: Dabikun/Wikipedia)