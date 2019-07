Colline prosecco, marchio Unesco raddoppia i turisti

Condividi

Secondo Ascom-Confcommercio il riconoscimento Unesco raddoppierà il turismo nella zona di Conegliano–Valdobbiadene. Come riporta Andrea De Polo su La Tribuna di oggi a pagina 2, la prima stima sarebbe di trecento milioni di euro in più all’anno.

Le associazioni però chiedono infrastrutture per collegare l‘asse Dolomiti-prosecco-Venezia, una miniera d’oro per il turismo anche in vista dei mondiali di sci e delle Olimpiadi invernali, ma che va aiutata con strade e autostrade secondo i commercianti, che dicono invece no a nuovi alberghi. (t.d.b.)