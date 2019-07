Doping: operazione ‘Viribus’, 3,8 mln di sostanze sequestrate e 234 arresti

Condividi

Linkedin email

Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) – Sequestrati in tutta Europa oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti, arrestate 234 persone, oltre 1.000 indagati, scoperti 9 laboratori clandestini, uno anche in Italia. Sono i risultati dell’operazione ‘Viribus’ del Comando Carabinieri per la tutela della salute, in cooperazione con Europol, lanciata nel mese di ottobre 2018 per contrastare a livello globale traffici illegali di sostanze dopanti e il loro uso nelle competizioni sportive. Nel complesso, l’operazione ha permesso di disarticolare 17 gruppi criminali dediti al traffico internazionale di sostanze dopanti.

A ‘Viribus’, la più vasta operazione di sempre nello specifico settore, hanno partecipato tutti i Paesi menbri dell’Unione europea, nonché Interpol, gli Usa, la Svizzera, l’Albania, l’Ucraina, la Colombia, il Montenegro, la Moldavia, l’Islanda, la Bosnia, l’Erzegovina, l’Ucraina e il Nord Macedonia. Inoltre hanno supportato le attività l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) e l’Ufficio europeo antifrode (Olaf).

“‘Viribus’ ha consentito di applicare un modello organizzativo efficace di coordinamento e cooperazione tra le forze di polizia degli Stati coinvolti per contrastare efficacemente e in sinergia i traffici illeciti di sostanze dopanti, anche online, la produzione illegale di farmaci contraffatti a effetto dopante, nonché l’uso di sostanze vietate nelle competizioni sportive – sottolinea la nota del Nas – Nell’ambito di tale operazione, anche all’esito degli elementi acquisiti dallo scambio informativo con Europol, il Reparto operativo del Comando tutela salute-Nas ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze dopanti, operante in Italia e in Romania, traendo in arresto 13 persone e sequestrando ingenti quantitativi di sostanze dopanti e farmaci contraffatti, per un valore complessivo di circa un milione di euro”.

“La stessa operazione ha consentito, altresì, di individuare e sequestrare, nella provincia di Salerno, un laboratorio clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti e dopanti. Infine, le attività antidoping nei confronti di atleti professionisti, effettuate ‘in e out-competition’ hanno consentito di sottoporre a controllo oltre 600 atleti, dei quali 19 sono risultati positivi”, conclude la nota.