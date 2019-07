Stroncato dalla leucemia a 18 anni

Condividi

Non ci sono mai parole per descrivere drammi come questo.

Gianluigi Petti, che avrebbe compiuto 19 anni tra poco più di un mese, è stato stroncato dalla leucemia, nonostante le cure cui si sottoponeva da anni in diversi ospedali.

Gianluigi viveva con la famiglia nel Vicentino, ed era un giocatore del Cavazzale ma, soprattutto era un grande cuore biancorosso. L’anno scorso aveva ricevuto la visita di mister Zanetti mentre era ricoverato a Padova e a settembre, un anno fa, era riuscito a venire al Menti.

La settimana scorsa una crisi improvvisa: «Solo un miracolo può salvarlo», aveva detto mamma Silvia al consigliere comunale Andrea Berengo, che ricorda: