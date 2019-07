Home Venice Festival 2019: tutto quello che c’è da sapere

Condividi

Manca veramente pochissimo all’inizio dell’Home Venice Festival che si terrà dal 12 al 14 luglio al parco San Giuliano di Mestre. Un evento inserito nella cornice della città più bella del mondo che si focalizza nella ricerca delle tendenze giovanili, nei servizi e nel territorio, nel turismo sostenibile e nell’arte installativa. Venezia accoglierà così un mix di culture, generi e ispirazioni che abbatte le frontiere.

LINE UP

Veniamo quindi ai nuovi protagonisti delle tendenze musicali mondiali che si esibiranno fronte Laguna per

far vivere a tutto il popolo festivaliero un’esperienza “once in a lifetime”. Ecco la programmazione artistica

di Home Venice Festival.

Venerdì 12 luglio

Dall’Inghilterra arriva una delle band più amate del rock indipendente, gli Editors. Il leader carismatico Tom Smith, insieme a Chris Urbanowicz, Ed Lay e Russell Leetch hanno conquistato l’olimpo delle star con oltre 2 milioni di dischi venduti nel mondo. Ma i ragazzi “della Staffordshire University” non si fermano, a marzo dell’anno scorso infatti danno alla luce “Violence”, il loro sesto album in studio che catturerà tutto il popolo dell’Home Venice.

Non poteva mancare poi una sferzata di intramontabile hard rock ad Home Venice Festival. Pura energia con i Rival

Sons, band rock californiana attiva dal 2008 che calca i palchi dei più importanti festival internazionali. Quest’anno i Rival Sons hanno pubblicato “Feral Roots”, il loro sesto album in studio sotto l’etichetta Atlantic Records.

Venerdì ci sarà pure la star mondiale del reggae, Alborosie. L’ex leader e fondatore della band Reggae National Tickets, attualmente è impegnato nel tour con “Unbreakable”, il nono album rilasciato a giugno dell’anno scorso per l’etichetta Greensleeves e registrato con la formazione originale dei leggendari The Wailers (Aston “Family Man” Barrett, Junior Marvin e Tyrone Downie).

Ma non basta. C’è anche l’indie pop dei milanesi Canova, il reggae dei Mellow Mood, freschi del nuovo album “Large”, la stella veneziana di fama internazionale Dj Spiller dal celebre “Groovejet” con Sophie Ellis Bextor e, altra icona “made in Venice”, Furio e gli Ska-j. Dopo la lunga carriera ultraventennale con i Pitura Freska, band simbolo del reggae in dialetto veneto, dal 2002 Furio è con gli Ska-J, gruppo veneziano che suona brani in chiave Ska Jazz, facendo da spalla a gruppi come i New York Ska Jazz Ensemble e gli Skatalites. Nel 2016 Furio pubblica il suo primo album da solista “Furiology”, seguito dal videoclip “Orietta Berti” e dal recente “Molesto”.

Infine, in questo primo intenso giorno assisteremo alle esibizioni poi di Masamasa, The Lafontaines, Mox, The

Ramona Flowers, Angelica, Bartolini, Liede, Sunday Morning, Machweo, Andrea Van Cleef e Diego Deadman Potron, Fango, Michael Salamon, Pierpaolo From Detroit, Jack Torsani, Michele Buran, Corra Dn, Marco Lafuente, Mark Gregor, Tommy D.

Sabato 13 luglio

Sabato 13 luglio a dominare la scena è il re della techno Paul Kalkbrenner. Ha fatto ballare milioni di giovani in tutto il mondo con “Sky and Sand”. Con l’album “Berlin Calling” (2008) il dj berlinese si è consacrato una superstar della musica dance internazionale e a maggio dell’anno scorso è arrivato il nuovo album, “Parts of Life”, che ha già raggiunto gli oltre 20 milioni di streaming. Quest’estate Paul Kalkbrenner tornerà in Italia col suo tour mondiale “Parts of Life European Tour 2019” per far ballare tutto il popolo di Home Venice Festival.

Ad impreziosire la line up di sabato arriva LP per la sua unica data italiana. La cantautrice statunitense nel 2016 conquista la fama grazie al singolo “Lost on You” e registra una tournée mondiale da tutto esaurito. Il brano spopola in Italia, diventando un famoso jingle pubblicitario e ottenendo quattro dischi di platino, 500 milioni di streaming e 280 milioni di visualizzazioni. Nel dicembre scorso la cantautrice statunitense pubblica il suo quinto album in studio, “Heart to Mouth”.

Sonorità indie invece con Gazzelle, il cantante romano che dal primo album “Superbattito” (2017) continua ad imporsi all’attenzione del panorama indie attraverso i suoi video virali. A febbraio 2018 è uscito il suo ultimo singolo “Martelli” che anticipa “Megasuperbattito”, la versione deluxe di Superbattito. Presente anche Brina Knauss.

Sabato, brilla sul palco veneziano un altro gioiello tutto italiano, Tedua, uno dei più promettenti giovani della scena trap italiana, che conta quasi un milione di followers solo su Instagram; presente poi il rap romano Franco126 con l’abum d’esordio “Stanza Singola” che lo impegnerà in un lungo tour. Per la nuova generazione hip hop, c’è il maestro d’ispirazione Noyz Narcos che dopo anni di assenza è tornato con il suo ultimo lavoro, l’album d’inediti “Enemy”, un best seller della cultura urban. A seguire, la grande rivelazione del rap italiano, Massimo Pericolo che con l’album d’esordio “Scialla semper”, prodotto da Crookers e Nic Sarno, il giovane rapper parte in tour tutta l’estate. E poi Ensi, uno dei nomi di spicco quando si parla di rap torinese e da battaglia, componente del gruppo musicale OneMic, che presenta “Clash”, il suo sesto album, pubblicato a febbraio di quest’anno. A surriscaldare l’atmosfera ci pensa anche Speranza, il volto nuovo della scena rap Campana, il cui video “Chiavt A Mammt” ha superato un milione di visualizzazioni su YouTube. E ancora, sugli altri palchi a rotazione vedremo Ruthanne, Legno, Dola, Tersø, Cara Calma, Elasi, Chili Giaguaro, Verano, Uccelli, Helly e il Collettivo Ninco Nanco, Stomp Boxx, Gilo, Laesh, Marco Dtr, Edwarth, One Sense, Mini & Zabe, Omni, Set Ap.

Domenica 14 luglio

Apriranno Domenica 14 luglio i Bloc Party. Evoluzioni rap invece con Young Thug, il controverso e osannato artista statunitense che arriva per la prima volta in Italia. Il rapper, cantante e produttore discografico, noto per il suo stile “mumble”, ha iniziato a farsi conoscere dopo le collaborazioni con rapper del calibro di Rich Homie Quan, Gucci Mane e Kanye West. L’agosto scorso ha pubblicato il suo ultimo disco, “Slime Language”, debuttando subito all’ottava posizione della Billboard 100, che vanta la collaborazione, tra gli altri, di Lil Uzi Vert e Gunna.

Ed ecco uno dei rapper tra i più influenti in Italia, Gué Pequeno. Dopo il successo coi Club Dogo, nel 2011 intraprende la carriera solista col primo disco “Il ragazzo d’oro”, che raggiunge lo status di disco d’oro, nel 2013 è la volta di Bravo ragazzo (disco di platino) e due anni dopo il terzo, “Vero”. Nel 2016 insieme a Marracash incide “Santeria”, che si aggiudica il disco di platino. Nel 2017 arriva “Gentleman” (doppio platino) e a settembre 2018 rilascia “Sinatra” il quinto disco (d’oro). Gué Pequeno ha da poco intrapreso il mega tour di promozione.

Esplosioni sonore poi con i Boomdabash, band pugliese che mischia reggae e dancehall formata da Biggie Bash, Mr. Ketra, Blazon, Paya. Quest’anno tra i Big del Festival di Sanremo con “Per un milione”, una delle tracce di “Barracuda Predator Edition”, la riedizione dell’ultimo album “Barracuda” pubblicato nel 2018.

Ancora energia rap con la star di X Factor Anastasio e con le evoluzioni sonore di Christian Effe, il noto dj resident dell’Home, che ha calcato i palchi di moltissimi festival e club di tendenza. A elettrizzare tutti ci pensa anche la famosissima Elettra Lamborghini, la 23enne nipote di Ferruccio Lamborghini che conta oltre 3 milioni di follower su Instagram. Dopo il successo enorme di “Pem Pem”, il suo primo singolo, a settembre scorso è tornata con “Mala”, banger latino il cui video ha raggiunto la prima posizione delle tendenze YouTube e un milione di visualizzazioni; e ci sono altri 3 artisti ancora da scoprire.

A Venezia anche gli idoli della Dark Polo Gang, Sike Luke e Side Baby, ora entrambi votati alla carriera solista. Come producer, Sick Luke ha prodotto basi per numerosissimi rapper americani e italiani e attualmente sta lavorando al suo prossimo album con la cantante Marïna, mentre il suo amico Side Baby è uscito con “Non sei capace” il nuovo singolo che anticipa l’album solista in uscita per il 2020 per Island Record.

Presenti anche i One Two One Two. Dancehall, hip hop, soca, afrobeat, house e moombahton? La risposta è Ackeejuice Rockers. L’eclettico duo elettronico nato nel 2007 e giunto alla fama grazie a Kanye West e che si esibisce con artisti del calibro di Jovanotti eJohan Thiele, farà scatenare chiunque. E’ una garanzia. Concludono questa domenica da ricordare, Priestess, Venerus, Mameli, Husky Loops, Megha, Edo Ferragamo, Fadi, Vettori, Eugenia Post Meridiem, Twee, Jesse The Faccio, Phill Reynolds, le sperimentazioni degli Holograph, Ties, Funkasin Street Band, Obscure Music Club, Massimo Santi, Alessio Santoro, Alessio Tonin, Crone & Vaci e Join D.

COME ARRIVARE

Saranno messi a disposizione i due parcheggi in zona palasport Taliercio e padiglione Aquae/Vega. Da lì partiranno le navette gratuite alla volta di San Giuliano. Il servizio di Avm/Actv verrà ulteriormente potenziato con servizi aggiuntivi da Venezia, dalla stazione ferroviaria di Mestre e da Mestre Centro. Il servizio tranviario di linea T1 Favaro-Venezia resterà in funzione fino all’una di notte con frequenza di una corsa ogni 10 minuti e, fino alle 5 del mattino, sarà erogato un servizio di sfollamento dall’area del concerto fino alle principali destinazioni. Grazie alla collaborazione di Atvo e Arriva Veneto, saranno intensificate le linee di trasporto pubblico da Jesolo e Sottomarina con servizi che proseguiranno per tutta la notte transitando per San Giuliano con una corsa all’ora. Tutte le informazioni sui servizi di mobilità pubblica in occasione di Home Venice sono reperibili su www.actv.it.

Inoltre grazie all’accordo tra Home Venice Festival e Comune di Venezia, è la decisione di proporre a 20 euro (+ 3 euro di diritti prevendita, totale 23 euro), con uno sconto di circa il 60%, il ticket di ingresso per tutti i residenti nei comuni della Città metropolitana di Venezia. Sul sito www.homefestival.eu tutte le informazioni sulle modalità di acquisto. La domenica 14 luglio, poi, sarà Family Sunday: con un solo biglietto di ingresso entrano due adulti che accompagnano ragazzi o ragazze under 16, è questa la proposta che a Treviso ha portato, nel corso degli anni, migliaia di famiglie a passare una domenica “a casa”.