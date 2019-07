Scorte di marijuana per lo spaccio nella movida padovana

Condividi

Giornata di controlli da parte del Nucleo radiomobile, della stazione di Padova principale, del Centro di intervento operativo e del Nucleo cinofili nelle zone della movida patavina, a Parco Europa, Porta Portello e Navigli. Il bilancio è di 40 persone identificate, nove auto fermate, tre denunciati e quattro segnalati come assuntori; questi ultimi 7 sono tutti stranieri.

I denunciati

O.S., 34enne nigeriano, trovato in parco Europa, dove si sta svolgendo la manifestazione Parco della Musica, colto in flagranza mentre cedeva 4 grammi di marijuana a un giovane egiziano: il primo è stato denunciato per spaccio, il secondo segnalato come consumatore.

Al Portello, K.M., tunisino, e un 20 enne gambiano sono stati denunciati perché irregolari sul territorio italiano; il tunisino aveva con sé due grammi di marijuana e un coltello.

Marijuana tra i cespugli

Sia a Parco Europa che al Portello e ai Navigli, il cane antidroga ha rintracciato diversi involucri di droga, lasciati tra i cespugli, spesso usati come “deposito” dagli spacciatori. In totale sono stati rinvenuti e sequestrati 1 etto e 20 grammi di marjuana.