Sequestro Pedemontana, Cgil: «Troppa fretta da Zaia»

I sindacati CGIL di Vicenza e CGIL del Veneto intervengono in una nota sul recente sequestro della Superstrada Pedemontana Veneta nel cantiere di Malo. «Quanto sembra emergere dalle prime indagini della Procura della Repubblica di Vicenza, il riferimento è al possibile utilizzo nei lavori del tunnel di Malo di acciaio e di calcestruzzo non conformi, è di una gravità assoluta, che se confermata richiederebbe risposte immediate e forti viste le possibili conseguenze sui lavoratori impegnati nella costruzione dell’opera e sui futuri fruitori della stessa – affermano i sindacati -. Per queste ragioni bene ha fatto la Procura ad agire prontamente. Occorre al più presto verificare i materiali utilizzati e, sempre se venissero confermati i sospetti, fare piena luce sulle responsabilità dei diversi soggetti, che sarebbero gravissime».

«Cautela, controlli e prudenza erano necessari da parte della Regione Veneto, e non quella fretta di incassare consensi andando subito ad inaugurare una prima breve tratta dell’opera; da un punto di vista generale, ci preme ricordare che la CGIL del Veneto assieme alla CGIL di Vicenza hanno sempre espresso la loro contrarietà alla costruzione dell’opera nel tratto compreso tra la confluenza con la A31 ed il casello di Montecchio Maggiore – prosegue la nota – , per ragioni economiche e soprattutto per l’enorme impatto ambientale in un territorio già pesantemente degradato; infine, ed è quello che stanno facendo CGIL CISL UIL di categoria – concludono i sindacati, occorre garantire la tutela dei lavoratori interessati dal blocco dei lavori». (t.d.b.)