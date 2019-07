Rucco e Berlato pace fatta. Ma con quali accordi?

Condividi

Dopo la rottura di settimana scorsa, intesa ritrovata tra il sindaco di Vicenza Francesco Rucco (in foto) ed il coordinatore veneto di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. Lo comunica il portavoce del primo cittadino in una nota spiegando che l’accordo per una nuova intesa all’interno della maggioranza di governo della città è stato trovato al termine di un incontro odierno senza però specificare di cosa si tratti.

«Una ritrovata convergenza con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che garantisce l’appoggio in consiglio all’amministrazione del sindaco Rucco che, a sua volta, conferma il costante coinvolgimento dei rappresentanti del partito di Giorgia Meloni sulle scelte strategiche e sulle linee programmatiche per il futuro della città», si legge nella nota che conclude così: «Viene così sancito il rientro in maggioranza del gruppo di Fratelli d’Italia, composto dai consiglieri Berengo, D’Amore e Naclerio, per dare insieme risposte concrete alle esigenze dei cittadini di Vicenza».