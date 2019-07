Sequestro Pedemontana: cassa integrazione per 81 lavoratori

Condividi

Dopo l’assemblea di questa mattina con i 150 lavoratori del “lotto 1” del cantiere della Pedemontana Veneta i rappresentanti sindacali hanno siglato con il consorzio che ha in mano la costruzione della infrastruttura stradale i documenti necessari per avviare la cassa integrazione per 75 dipendenti di SIS e 6 delle ditte consorziate: il provvedimento riguarda 81 lavoratori e durerà sino al 15 ottobre prossimo. Si tratta per lo più di lavoratori specializzati nell’attività in galleria. E per ora solo una ventina di operai resteranno a casa in CIG: gli altri verranno ricollocati in altri lotti dei 98 chilometri di cantiere.

All’assemblea e alla firma erano presenti il segretario generale della FILLEA Cgil Luca Rossi, il funzionario che ha seguito sin dall’inizio il cantiere ToniToniolo (Fillea Cgil), il segretario FILCA Cisl Roberto D’Amico e il funzionario FENEAL UIL Daniele Magri.

I quattro hanno spiegato come le sigle di categoria unitariamente abbiano pensato subito dopo il sequestro del cantiere della Galleria di Malo, avvenuto alla fine della scorsa settimana a salvaguardare il salario dei lavoratori e il loro posto di lavoro, nella certezza che la magistratura faccia la sua parte per chiarire la situazione.

I rappresentanti sindacali si sono detti comunque preoccupati per i reati che sono stati ipotizzati dagli inquirenti, ma hanno anche sottolineato come da parte della dirigenza di SIS siano stati rassicurati sul fatto che i materiali utilizzati per costruire il manufatto tra Cornedo e Malo siano almeno tre volte migliori delle indicazioni progettuali del capitolato.

