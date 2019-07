Aria condizionata guasta in Frecciarossa diretto a Venezia: malori a bordo

Condividi

Un viaggio decisamente da dimenticare quello dei passeggeri del Frecciarossa 9418 partito da Salerno e diretto a Venezia. A causa di un guasto, l’aria condizionata ha smesso di funzionare all’altezza di Roma. Come racconta Danila Navarra, responsabile dello Sportello Codici Campania e tra i viaggiatori a bordo del treno «Non potendo aprire i finestrini, la temperatura nel giro di pochi minuti è diventata torrida. Alcuni passeggeri hanno iniziato ad accusare malori, sono comparsi messaggi sui monitor per richiedere l’aiuto di un medico, mentre il personale distribuiva bottigliette di acqua».

«Abbiamo chiesto di fermare il treno in una stazione intermedia, così da poter aprire le porte e far circolare un po’ di aria fresca, ma per la sosta abbiamo dovuto aspettare di arrivare alla stazione di Firenze, dove finalmente ci hanno fatto scendere e nel frattempo hanno riparato il guasto – continua Navarra -. L’Associazione Codici ha già attivato i suoi sportelli per raccogliere le segnalazioni dei passeggeri. Siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria per richiedere il risarcimento danni».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)