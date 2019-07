Venezia, Sambo (Pd): «Grandi Navi escono in mare col maltempo»

Condividi

Il maltempo continua ad imperversare a Venezia, ma le Grandi Navi continuano ad uscire in mare. Lo denuncia la consigliera comunale del Partito Democratico di Venezia Monica Sambo, pubblicando delle foto su Facebook che mostrano come la visibilità sia scarsa.

«Quello che è successo ieri non è bastato – scrive la Sambo -. Assurda e scellerata anche oggi la scelta delle compagnie crocieristiche di uscire in mare con questo tempo, anche se era evidente che le condizioni meteo marine erano in peggioramento. Mettono in pericolo passeggeri, lavoratori e la città di Venezia. Vento con raffiche fino a 60nodi, grandine e visibilità zero». (t.d.b.)