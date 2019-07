Autonomia, Lezzi (M5S): «Risparmi del Nord vadano al Sud»

Condividi

Prosegue la trattativa tra Stato e Regioni per l’autonomia. Da una parte il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il vicepremier Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte la ministra del Sud Barbara Lezzi. Dall’altra parte i governatori di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. La Lezzi ha spiegato la posizione del Movimento in una recente intervista al Messaggero. Il nodo sono i costi standard e l’extragettito, cioè i risparmi che le regioni del Nord avrebbero nelle loro casse non mandando più le tasse a Roma ma tenendole in Regione. In particolare Attilio Fontana e Luca Zaia insistono su questo punto.

Secondo la Lezzi i soldi in più andranno «Nel fondo di perequazione che finanzierà i servizi sociali: scuola, sanità, ambiente. I Lep in termine tecnico». In base al principio di solidarietà nazionale previsto dall’articolo 119 della Costituzione, le Regioni più ricche dovranno aiutare quelle più povere, cioè quelle del Sud. Ma Fontana e Zaia insorgono: «non dividerò l’efficienza non altri» dice il primo, «non firmerò accordi al ribasso» dice il secondo. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)