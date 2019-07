Ferrock Festival Vicenza, tutto il programma

Condividi

Inizia oggi la 22esima edizione del Ferrock Festival a Vicenza, al parco Retrone di via Malvezzi nel quartiere Ferrovieri. La prima di 5 serate che si concluderanno domenica per un appuntamento classico e immancabile per gli amanti della musica “urlata”. Quest’anno spiccano i nomi della trash metal band italiana “Extrema”, di due grandi classici del punk-rock e dello ska, i vicentini “Derozer” e gli “Shandon“, e del rapper “Rancore“, per una line up che soddisfa tutti i gusti musicali. Per un’offerta ancora più ampia che coinvolge le band emergenti ci sarà anche un “second stage“.

Di seguito il programma completo:

10 Luglio Main Stage:

Extrema (Thrash Metal) h 22.00

Once in a While (Alternative Metal) h 21.00

Apertura Cancelli ore 18:00

Ingresso 1€ fino le 20:00 – 2€ dalle 20:00 a chiusura

11 Luglio Main Stage:

SPORTS – WEAR – (Raggaeton Trap Dance Party) h 18/23.59

SPECIAL GUEST Dj Matrix

Apertura Cancelli ore: 18:00

Ingresso 1€ fino le 20:00 – 2€ dalle 20:00 a chiusura

12 Luglio Main Stage:

Derozer (Punk Rock) h 22.00

Shandon (Ska Core – Punk) h 21.00

Trick Play (Punk Rock) h 20.00

Apertura Cancelli ore 18:00

Ingresso 1€ fino alle 20:00 – 2€ dalle 20:00 a chiusura

13 Luglio Main Stage:

HOLI, Il festival dei colori – il primo in Italia h 16/23.00

Rusty Rockerz (Raggae) h 23.00

Apertura Cancelli ore 15.00

Ingresso 2€ dalle 15:00 fino a chiusura

14 Luglio Main Stage:

Rancore (Rap Ermetico) h 22.00

Velasquez + ZEHT CASTLE (Da Craven Road alle Nerd Wars) h 21.00

West Red (Blues Rock) h 20.00

DJ SET TRAP HIP HOP h 17.00

Apertura Cancelli ore 17:00

Ingresso 1€ fino alle 20:00 – 3 € dalle 20:00 a chiusura

10 Luglio Second Stage

MAD (Rock’n’Metal) h 19/19.40

BLUE RIMMEL (Rock italiano) h 20.10/20.50

MOTHMAN CURSE (Prog Death Metal) h 21.20/22

ERADIUS (Metal/Crossover/Stoner) h 22.30/23.10

11 Luglio Second Stage

NACHT (Just Dancefloor Just Techno) h 18/23.50

INFO: Nacht Open Air / Ferrock Festival

12 Luglio Second Stage

VINILE (Progressive Rock/Blues/Soul) h 18/18.40

BORDERLINE (Rock/Metal/Funk) h 19.10/19.50

KANI (Fast And Loud/Rock’n’Roll) h 20.20/21

1,21 GIGOWATT (Psychedelic Stoner) h 21.30/22.10

SINFUL AGE (Groove/Death Metal) h 22.40/23.20

WAHNSINN (Industrial Metal) h 23.50/00.30

INFO: Venerdi 12 luglio Second Stage Ferrock

13 Luglio Second Stage

IN SHAMBLES (Alternative Rock) h 18/18.40

STHEREO (Pop Rock) h 19.10/19.50

MALEBOLGE (Alternative Rock/Post Grunge) h 20.20/21

RAISE (Celestial White Noise) h 21.30/22.10

NIL NIL (Rock/Wave/Musica ignorante) h 22.40/23.20

FORAISE (Stoner Blues) h 23.50/00.30

14 Luglio Second Stage

BURN! SOCKET (Nu Metal/Alternative) h 18/18.40

JOE KEDDA (Folk/Alternative Rock) h 19.10/19.50

WEEPING MOUNTAIN (Classic/Desert Rock) h 20.20/21

MR WOLAND (Faster Louder/Rock’n’Roll) h 21.30/22.10

BRUTOFUZZ (Power-Rock/Stoner) h 22.40/23.20