Arriva in Veneto il gelato sospeso: regala dolcezza ai bimbi meno fortunati

Torna anche quest’anno in Veneto la bellissima iniziativa del gelato sospeso organizzata dall’associazione Salvamamme che aiuta da quasi 20 anni mamme e famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico ed offre aiuto alle donne vittime di violenza.

L’idea del gelato sospeso nasce nel più dolce dei modi. È caldo ogni bambino chiede un gelato. Ma la spesa per un cono, anche se piccolo, non è sempre alla portata di tutte le famiglie. Quindi per evitare la delusione del bambino c’è il gelato sospeso! Funziona così: compra un gelato per te o per i tuoi bambini e puoi lasciarne uno in “sospeso” a chi è più in difficoltà. Lascia la tua offerta nel vaso trasparente messo a disposizione dalle gelaterie che aderiscono al progetto, che emetteranno uno scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà.

Se a fine campagna ci saranno fondi non “utilizzati” in gelato ci sarà la possibilità di devolverli al progetto del Salvamamme “Salvamamme dà la Pappa”, un programma di integrazione alimentare per 10 mila bambini che vivono nel territorio nazionale in carenza di nutrizione e partecipi dei drammi sociali di genitori in grave difficoltà economica.

Ecco l’elenco delle gelaterie venete che aderiscono all’iniziativa:

PADOVA

Gelateria Giotto

Via Forcellini, 172

YoGold

Riviera Tito Livio, 75

Gelateria Giotto

Via Eremitani, 1

Grom – Il gelato come una volta

Piazza dei Signori, 33

TREVISO

Grom – Il gelato come una volta

P.za del Quartiere Latino, 16

VALDOBBIADENE

Viale della Neve

Viale Vittoria, 6

CANNAREGIO (VENEZIA)

Grom – Il gelato come una volta

Via Grisostomo Salizada San Giovanni, 5801

VENEZIA

Grom – Il gelato come una volta

Campo San Barnaba

Grom – Il gelato come una volta

Cannaregio 3844 (strada Nuova – Ca’ d’Oro)

Grom – Il gelato come una volta

San Polo, 3006 – Campo dei Frari

Grom – Il gelato come una volta

Stazione FS Santa Lucia

VERONA

Grom – Il gelato come una volta

Via Mazzini, 75

Gelateria biologica Come una volta

Via Pellicciai, 11