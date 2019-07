Hellas Verona, ecco le nuove maglie: «Nel solco della tradizione»

Condividi

L’Hellas Verona FC e il Technical Sponsor Macron hanno presentato la nuova collezione gara che i gialloblù indosseranno in Serie A TIM, Coppa Italia e amichevoli per tutta la stagione 2019/20. Una collezione che mantiene i colori più fedeli alla storia dell’Hellas Verona e riprende, sulla maglia Third, il logo anni ’80 del Club, l’epoca in cui è stato vinto lo scudetto. Tutti i capi hanno vestibilità Slim Fit, presentano inserti in micromesh ad assicurare una perfetta traspirabilità e presentano la nuova icona del brand italiano, il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”. La nuova “Home” è blu con una grafica a righe verticali, in stampa sublimatica, tono su tono. Il collo è alla coreana e con bordo giallo, colore presente anche sui bordi manica in maglieria. Il backneck è personalizzato con il logo del club e la scritta per sempre gialloblu. Sul petto, a destra, il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore, c’è la patch con lo scudetto dell’Hellas Verona. Nel retrocollo, in grafica embossata, è presente la scritta Verona. Gli shorts sono blu con coulisse gialle, i calzettoni sono blu con anteriormente, al centro, il logo Macron, posteriormente hanno invece una riga gialla verticale e la scritta Verona.

«Ringraziamo il nostro partner Macron perché ci ha dato la possibilità circa nove mesi fa di disegnare queste divise, che rispecchiano la tradizione del Verona. Sono molto belle e spero che possano anche essere vissute intensamente quest’anno -ha commentato il direttore operativo gialloblu Francesco Barresi, che ha parlato anche di calciomercato -. Siamo alla ricerca di operazioni di qualità, il nostro DS sta lavorando in maniera importante vista la delicatezza della fase di mercato, ma sono sicuro che insieme al Presidente riuscirà a portare qui giocatori adatti alla piazza».