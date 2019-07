Treviso, Intesa condannata per un illecito dell’ex Veneto Banca

Condividi

La corte di appello di Venezia ha condannato Intesa San Paolo a risarcire un’azienda trevigiana cliente dell’ex Veneto Banca, che riteneva di essere stata danneggiata per un milione di euro. I giudici le hanno dato ragione, riconoscendole però un rimborso molto minore: 40 mila euro. Lo riporta Andrea Priante sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 14 dell’edizione di Vicenza e Bassano. Il contenzioso è iniziato nel 2010 quando l’azienda accusò l”istituto di credito di Montebelluna di applicazione di interessi eccessivi e di essere stata segnalata alla centrale rischi,«determinando un danno» concretizzatosi nella difficoltà a reperire le «linee di credito indispensabili per il proseguimento e lo sviluppo di un programma di ristrutturazione».

Dato che due anni fa Intesa ha acquisito Veneto Banca l’azienda pretendeva che fosse lei a pagare. La legge del 2017 esclude Intesa dalla responsabilità per quanto riguarda debiti e passività. E stabilisce inoltre che, in caso di condanne di risarcimento, a pagare sia lo Stato e non Intesa. La sentenza della corte di appello di Venezia costituisce però un precedente per quanto riguarda tassi usurari, spese gonfiate o premi assicurativi incamerati in modo illecito. Tutte questioni non protette dallo “scudo” della legge del 2017 e per le quali Intesa può essere chiamata a rispondere. (t.d.b.)

