Cuccarini in Rai, Parisi: «le dichiarazioni sovraniste aiutano»

Tweet al veleno di Heather Parisi che sembra proprio indirizzato alla “rivale” Lorella Cuccarini, approdata da poco in Rai dove condurrà, insieme ad Alberto Matano, La vita in diretta su Rai 1. Non la cita nemmeno ma il riferimento è quasi inequivocabile: «Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto».

Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 9 luglio 2019

(ph: imagoeconomica)