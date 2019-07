Nuovo stadio Verona, Hellas: «Politica non ci strumentalizzi»

Condividi

La società di calcio Hellas Verona torna sulla questione del nuovo stadio. Alcuni giorni fa la stessa società in una nota aveva criticato alcune dichiarazioni del consigliere comunale ed ex sindaco Flavio Tosi su un presunto progetto del Verona e del presidente Maurizio Setti per il nuovo stadio. «La società, si ribadisce per coloro che ancora non abbiano ben compreso la procedura legata alla “Legge sugli stadi”, ha unicamente formalizzato un accordo con la società proponente indispensabile, secondo la normativa, per poter procedere con l’iter di costruzione dell’impianto – spiega la nota -. Tale accordo prevede semplicemente che, se e quando il nuovo stadio sarà realizzato, il Club lo utilizzerà».

«Il Club diffida chiunque dall’utilizzare e/o menzionare l’Hellas Verona e il suo presidente per meri scopi politici o strumentalizzazioni di fatti non riportati correttamente – prosegue la nota -. In difetto non esiteremo a tutelare il Club e il suo Presidente nelle opportune sedi. L’unica cosa che chiediamo è di non cercare di strumentalizzare l’Hellas per delle polemiche tra gruppi politici o compagini amministrative – aggiunge i un’altra nota il direttore operativo Francesco Barresi-. Capisco che il Verona catalizzi molta attenzione, ma lasciamolo fuori da questo e, se qualcuno ha questioni personali o lavorative con altri, che le risolvono tra di loro. Noi siamo stati chiari in ciò che abbiamo detto ed era un comunicato non in risposta, ma per chiarire la situazione. Il discorso è semplice: se lo stadio verrà fatto noi abbiamo manifestato la disponibilità a giocarci, se non verrà fatto continueremo a giocare al Bentegodi. Non è il progetto del Verona e non è il progetto di Setti e con questo ci auguriamo che l’argomento sia chiuso. Pensiamo piuttosto a cose più importanti, come i danni allo stadio, a chi ha dovuto sostenere le spese per il rifacimento del manto erboso, a chi ha dovuto sostituirsi al Comune per far fronte ai danni dello stadio, per chi ha dovuto lavorare sull’Antistadio, per chi ha dovuto sostenere i costi per far venire la Nazionale a Verona tanti anni fa. Questo è ciò su cui ci dobbiamo concentrare e il resto lasciamolo da parte». (t.d.b.)

