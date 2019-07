Salute: ‘soluzione minerale miracolosa’, una frode per dottori anti-fake news

Condividi

Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) – Una soluzione minerale miracolosa, in grado di proteggere da diverse gravi malattie, come Hiv e tubercolosi? Sembra troppo bello per essere vero. Infatti si tratta di “una frode”, “un prodotto pericoloso che non ha alcun effetto benefico”. La bocciatura senza appello arriva dai medici anti-fake news di ‘dottoremaeveroche.it’, il sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

Gli esperti citano ministero della Salute e Organizzazione mondiale della sanità (Oms): “Il prodotto denominato ‘Soluzione Minerale Miracolosa’, reclamizzato per la cura di numerose malattie, fra cui Hiv, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, Dengue e Chikungunya e in vendita via Internet anche con altri nomi, può provocare effetti negativi sulla salute, come vomito e diarrea persistenti, che possono portare talvolta a disidratazione, dolori addominali e bruciore alla gola. In rari casi sono stati riscontrati effetti più gravi”.

Ma cosa contiene questa soluzione? “Clorito di sodio diluito in soluzione acquosa al 28%. Si tratta di un potente ossidante, analogo per composizione chimica alla candeggina (ipoclorito di sodio). In certe quantità è tossico per l’organismo e lo è ancor di più quando viene miscelato con l’acido citrico come indicato nelle istruzioni per la preparazione della ‘soluzione miracolosa’. Aggiungendo al preparato una soluzione acida si forma infatti il biossido di cloro, lo stesso composto utilizzato nell’industria tessile come sbiancante e nel trattamento delle acque come antimicrobico; studi sugli animali hanno mostrato che questo composto incide sulle funzioni della tiroide e riduce il numero di globuli rossi. Il problema è che le quantità di clorito di sodio suggerite dai promotori di questa soluzione superano di molto la dose tollerabile stabilita dall’Oms. Anche per questo il ministero della Salute invita a tenersi alla larga da questo prodotto”.

A ideare il business è stato Jim Humble, spiega dottoremaeveroche. “Nel 1996, durante una spedizione di estrazione dell’oro in Sud America, ho scoperto che il diossido di cloro sradica rapidamente la malaria”, scrive Humble sul suo sito, assicurando che questo mix cura dal cancro all’autismo. “E a chi gli faceva presente gli effetti tossici dell’assunzione della soluzione, rispondeva dando paradossali, precise indicazioni: ‘Per la nausea, nessun problema, è sufficiente mangiare fettine di mela ghiacciata, perché sono in grado di assorbire e neutralizzare le tossine nell’apparato digerente'”.

Quanto all’autismo, “i venditori della soluzione ‘miracolosa’ sostengono che sia causato da parassiti e per questa ragione il clorito di sodio possa risolvere il problema. Ovviamente è una fandonia che mette a repentaglio la salute dei bambini e degli adolescenti a cui questo ‘trattamento’ è stato somministrato”, dicono i medici. A ogni modo, il mix “è stato messo al bando in diverse nazioni, ovviamente, perché oltre a essere tossico alle dosi suggerite dalla ‘Chiesa della salute e della guarigione’ (l’organizzazione di Jum Humble), si tratta di qualcosa che non è mai stato sperimentato in modo rigoroso”.

Ma perché queste proposte fanno presa sui cittadini? “Probabilmente – analizzano i medici anti fake-news – perché chi è malato farebbe qualsiasi cosa pur di provare a stare meglio, ad alleviare la sofferenza anche senza arrivare ad una ‘guarigione’. Oltre alle agenzie che regolano approvazione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici, come la Food and Drug Administration statunitense, si sono mobilitate anche diverse università, cercando di fare buona informazione ai cittadini”.

“E’ un incubo – ha scritto la McGill University – e commercializzare il prodotto è da criminali”. Sicuramente, “il rischio che Internet diffonda più capillarmente e più rapidamente notizie del genere esiste. Anche siti assai celebrati e considerati come spazi per il coinvolgimento attivo dei cittadini sui temi della salute, come PatientLikeMe, continuano a considerare questo ‘trattamento’ alla stregua di qualcosa di rispettabile, e non di una frode come ha dimostrato di essere”, conclude dottoremaeveroche.