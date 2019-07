Le previsioni meteo

Condividi

Linkedin email

Il tempo oggi

In pianura, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, specie nel pomeriggio per passaggi di sottili nubi alte; in montagna cielo poco o parzialmente nuvoloso, soprattutto da metà giornata per formazione di addensamenti cumuliformi, in estensione anche alle zone pedemontane e alla pianura settentrionale nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti (0%) al mattino; aumento della probabilità fino a medio alta (50-75%) in montagna e medio-bassa (25-50%) sulle zone pedemontane e pianura settentrionale di rovesci o temporali, ad iniziare dalle zone montane, in estensione anche su parte della pianura settentrionale nel corso del pomeriggio.

Temperature. Rispetto a mercoledì in lieve o contenuto calo le minime, stazionarie le massime, salvo risultare in locale aumento in pianura.

Venti. Sulla pianura deboli di direzione variabile, sulla costa e nelle valli a regime di brezza, in alta montagna moderati da nord-ovest.

Mare. Poco mosso.

venerdì 12. Tempo soleggiato specie al mattino sulla pianura verso la costa. Maggiormente nuvoloso in montagna da metà giornata per formazione di addensamenti nuvolosi di tipo cumuliforme.

Precipitazioni. Al mattino assenti (0%). Aumento della probabilità da metà giornata, fino a medio bassa (25-50%), su zone montane e pianura settentrionale di rovesci o temporali sparsi.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. Venti in pianura e nelle valli a regime di brezza, in quota ancora moderati nord-occidentali.

Mare. Poco mosso.

sabato 13. Irregolarmente nuvoloso già al mattino con precipitazioni a partire dalle zone montane in estensione anche alla pianura. Le precipitazioni saranno sparse a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo. Venti in quota moderati settentrionali.

domenica 14. Tempo soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso specie al mattino; in prossimità dei rilievi e in montagna maggiore variabilità da metà giornata per formazione di modesti e innocui addensamenti cumuliformi. Temperature minime in lieve calo, massime in ripresa anche sensibile su valori prossimi o di qualche grado inferiori alla norma.

Da Arpa Veneto