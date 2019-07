Ca’ Foscari, prima università in Italia in umanistica e linguistica

Condividi

L’offerta formativa dell’università di Venezia Ca’ Foscari al top secondo l’indagine CENSIS 2019 sulle università: primo posto per i corsi di laurea triennale di ambito letterario-umanistico (filosofia, lettere, storia) con 110 punti e primo posto anche per i corsi di laurea magistrale di ambito linguistico con un punteggio di 108.5. Un primato che si affianca agli ottimi punteggi relativi anche agli altri corsi di laurea: Ca’ Foscari è terza in Italia per i corsi di laurea triennale di ambito economico, terza anche per i corsi triennali di Informatica e per i corsi di laurea magistrale del gruppo politico-sociale.

Si confermano, inoltre, al top della classifica due fiori all’occhiello di Ca’ Foscari: l’internazionalizzazione che vede l’Ateneo al primo posto in Italia fra le università statati (esclusi i Politecnici) con un punteggio di 110 e l’occupabilità della laurea al 3° posto (esclusi i Politecnici). «Sono risultati importanti – commenta il rettore Michele Bugliesi – che premiano gli investimenti a sostegno della mobilità internazionale, le misure volte ad aumentare l’attrattività di Ca’ Foscari presso gli studenti internazionali, così come le attività volte a sostenere lo sviluppo delle carriere degli studenti».

(ph: Stefano Remo/Wikipedia)