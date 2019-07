Escursionisti si perdono nella notte

Condividi

Alle 20.20 circa di ieri il 118 è stato allertato da due escursionisti in difficoltà sulle Pale di San Lucano, nell’Agordino. Partiti da Pradimezzo in direzione del Bivacco Bedin, i due, un padovano di 33 anni e una francese di 30, lungo il percorso non avevano più trovato il ponte sul Ru de Torcol e, invece di attraversare il corso d’acqua, lo avevano costeggiato risalendo la valle e perdendosi, finché non si erano fermati, incapaci di proseguire o tornare sui propri passi.

Fortunatamente l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a individuarli, a 500 metri di dislivello circa dalla partenza, li ha recuperati con un verricello, per rientrare poi subito in base a Pieve di Cadore. Pronte a intervenire le squadre del Soccorso alpino di Agordo. (t.d.b.)

ph. Facebook – Soccorso Alpino