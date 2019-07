Condividi

Linkedin email

Orrore in un maneggio a Boara Pisani, in provincia di Padova. Un uomo è stato colpito in faccia da un cavallo con un calcio fortissimo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, oltre al Suem 118 accorso con un elicottero, la vittima, un 54enne milanese di nome Alessandro Ferrario, stava girando un video promozionale.

Articolo in aggiornamento