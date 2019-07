Animali: 1,7 mln italiani hanno polizze per cani e gatti

Condividi

Linkedin email

Roma, 11 lug. (AdnKronos Salute) – Oltre 1,7 milioni di italiani ha scelto di tutelare il proprio cane o gatto con un’assicurazione. E’ quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat.

Assicurare un cane per la sola responsabilità civile ha un costo medio che parte da circa 65 euro l’anno; con questo importo è possibile avere un rimborso di tutti i danni causati dall’animale a terzi, siano essi persone, altri animali o beni, anche quando Fido viene affidato a una persona esterna al nucleo familiare, come ad esempio un dog sitter. Attenzione, però, perché le compagnie potrebbero applicare condizioni diverse per alcune razze specifiche, come ad esempio pitbull, rottweiler e dogo argentino, chiedendo un sovrapprezzo, applicando franchigie più elevate, o addirittura decidendo di non assicurare l’animale. Per assicurare un gatto da eventuali danni a terzi, invece, il prezzo è più contenuto; sono sufficienti in media 45 euro l’anno, ma la polizza è valida solo se il felino è ospitato continuativamente presso l’abitazione del proprietario.

Altra discriminante da tenere in considerazione è l’età dell’animale: molte compagnie non assicurano cani e gatti con meno di 3 mesi di vita o più di 9 anni, anche se gli estremi possono variare da società a società e in alcuni casi è consentito rinnovare la polizza oltre il limite massimo indicato, a patto che l’animale sia già assicurato da almeno 3 anni.