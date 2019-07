Piovono soldi in autostrada: automobilisti impazziti [VIDEO]

Gente che blocca le auto e scende correndo e urlando ad Atlanta, negli Stati Uniti. A far scattare il panico è stato un furgone portavalori con un problema alla portiera che si è aperta all’improvviso facendo volare in giro centinaia di migliaia di dollari in banconote. Le persone che si trovavano lì, incredule, si sono avventate sui soldi, alcuni facendo anche festa per questa vera e propria manna piovuta dal cielo.

In tantissimi sono scesi dalle vetture ed hanno provato a portarsi via più banconote possibili. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno provato più volte a far notare che prendere quel bottino costituiva un furto ma senza sortire alcun risultato. «Finora, mancano ancora 175 mila dollari», ha dichiarato la polizia locale, che ha invitato gli automobilisti a restituire i soldi.

This is BANANAS!!! This is interstate 285 in Atlanta near Ashford Dudley. My friend sent me this video of people who literally stopped in the middle of the interstate to pick up cash that had somehow managed to spill onto the side of the road.💴🤦🏽‍♀️😳 Would you do this?!? pic.twitter.com/ZgT9OjcSBe

— Christie Ileto (@Christie_Ileto) 10 luglio 2019