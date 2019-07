«Commemorazione eccidio di Schio, nessun corteo nazi-fascista»

Condividi

Il consigliere comunale di opposizione di Schio (Vicenza) Alex Cioni (in foto) risponde in una nota al post del centro sociale “Arcadia di Schio” che sulla pagina Facebook “Schio antifascista” ha pubblicato una foto di saluti romani alla commemorazione dell’eccidio di Schio del 7 luglio 1945.

«La funzione religiosa è proseguita regolarmente senza patemi, così la successiva deposizione dei fiori alle ex carceri si è svolta subito dopo la messa – spiega Cioni – , come sempre in maniera composta e senza alcun spirito polemico da parte dei partecipanti. In merito alla delirante nota del centro sociale Arcadia (Schio antifascista), ci chiediamo dove abbiano visto un corteo nazifascista: un mistero spiegabile solamente dall’isteria delirante di una sinistra in crisi d’identità che usa l’antifascismo come sala di rianimazione». (t.d.b.)

ph. Facebook Alex Cioni