Farmaci: alert Aifa, in Italia 4 farmaci con confezioni falsificate

Condividi

Linkedin email

Roma, 12 lug. (AdnKronos Salute) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha comunicato in un ‘alert’ internazionale che quattro farmaci Clexane*, Neupro*, Vimpat*, Spiriva* potrebbero essere sul mercato “senza i ‘bollini’ identificativi”, provendendo quindi da “forniture originate da fonti non autorizzate”. Dopo la scoperta, da parte dell’agenzia regolatoria britannica, di alcune confezioni di farmaci senza fustelle, l’Aifa ha emesso l’alert internazionale con la lista dei medicinali e i numeri di lotto.

Nello stesso documento l’Aifa ha invitato gli operatori a segnalare ogni anomalia in caso di confezioni con caratteristiche non conformi o eventuali offerte di acquisto dei prodotti menzionati nella lista.

Visto che i quattro farmaci, Neupro (per la malattia di Parkinson), Vimpat (epilessia), Clexane (anticoagulante) e Spiriva (per curare la broncopneumopatia cronica ostruttiva) sono “tra quelli attualmente considerati a rischio di carenza in Italia – sottolinea il documento dell’Aifa – chiediamo di verificare la provenienza dei medicinali che potrebbero aver avuto origine da fonti non autorizzate”.

Il ‘rapid alert’ dell’Aifa sui farmaci con confezioni manomesse è stato recepito da Federfarma e invitato a tutti i farmacisti “al fine di evitare l’ingresso di medicinali contraffatti nella catena di fornitura legale e per consentire alle autorità competenti i dovuti controlli finalizzati a identificare eventuali confezioni sospette – sottolinea la Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia sul proprio sito – l’Aifa chiede a tutti gli operatori di verificare con particolare attenzione le confezioni di Neupro, Vimpat, Clexane e Spiriva, in quanto la fornitura di questi medicinali potrebbe aver avuto origine da fonti non autorizzate”.