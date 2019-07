Fondo ristoro, la lettera dei risparmiatori truffati ai Comuni

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dall’associazione di risparmiatori danneggiati dal crac delle ex popolari venete “Coordinamento don Torta”:

Il Decreto del Ministero dell’economia e Finanze del 10 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 11 giugno 2019 recante titolo “Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo di Indennizzo Risparmiatori FIR”, dispone, all’art. 4 comma 1 e 2, che il risparmiatore che intendesse presentare la domanda per accedere alle prestazioni del Fondo di Indennizzo Risparmiatori dovrebbe produrre (art. 4 comma 1 lettera f) “dichiarazione di conformità all’originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 2, che possono essere trasmessi in copia semplice” e ( art. 4 comma 2 lettera

f) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:…”. Analoga documentazione è richiesta anche al punto g del medesimo comma ed al comma 3 del medesimo articolo 4.

Ciò premesso si chiede a codesta Amministrazione se vi sia, in capo alla stessa, la disponibilità ad evadere le autentiche di firma su atto sostitutivo e la dichiarazione di conformità all’originale cosi come voluti dal Decreto Ministeriale sopra citato ed eventualmente con quali modalità e costi.

Stante la stretta tempistica imposta dalla legge per presentare le domande di accesso alle prestazioni del Fondo di Indennizzo Risparmiatori chiedo la cortesia di una cortese sollecita risposta.