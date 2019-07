Holi torna sulle spiagge venete

Condividi

La prima festa dei colori d’Italia, che sta battendo ogni record di partecipazione, torna sulle spiagge venete. Dopo la parentesi rock a Vicenza, domenica 14 luglio infatti dalle 17.00 alle 21.00 sarà a Primavera Beach a Rosolina Mare (Rovigo). Ogni ora lanci collettivi al termine dei countdown che verranno effettuati dal palco, con le polveri colorate che si potranno comprare in loco allo stand.

I sacchettini di polvere colorata si potranno comprare solamente all’interno della venue: per ragioni di sicurezza è vietato inserire all’interno dell’area qualsiasi tipo di colore proprio. I colori saranno in vendita a partire da 3 euro per 1 sacchetto e 10 euro per 4 sacchetti. (t.d.b.)