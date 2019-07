La casa di carta 3 parlerà vicentino: ecco perchè

Condividi

Linkedin email

C’è grande attesa per la stagione numero tre de La casa di carta, l’amata serie tv targata Netflix. Quest’anno il telefilm spagnolo parlerà anche un po’ vicentino. Renzo Rosso, ha infatti annunciato su Instagram la collaborazione che porterà le famose tute rosse dei protagonisti la firma Diesel.

«Orgoglioso di annunciare la nostra ultima e più audace collaborazione con La casa di carta. Quando tutti seguono le regole, noi vestiamo quelli che non lo fanno. Indovinate chi ha realizzato le tute nella terza stagione che sarà lanciata su Netflix il 19 luglio? E proprio come la serie, abbiamo altri colpi di scena in arrivo», ha scritto Mr Diesel. Non resta che attendere.