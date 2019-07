«Non tuffatevi in questo lago»

Condividi

È stato soprannominato “Maldive siberiane” e sta attirando moltissimi influencer che postano le foto su Instagram, ma il bellissimo panorama del lago turchino cela un’insidia, tanto che è arrivato un comunicato che invita le persone a non tuffarsi e non toccare l’acqua. Stiamo parlando del lago di Novosibirsk, in Siberia.

La società che gestisce la centrale elettrica situata nelle vicinanze ha diramato un comunicato per ammonire chiunque dall’entrare in contatto con l’acqua del lago, in quanto potrebbe essere tossica per la presenza di scorie industriali. (t.d.b.)

ph Iraironia Instagram