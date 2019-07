Sesso e foto hot con minori: condannato a 9 anni

Condividi

Linkedin email

Un 29enne della provincia di Ferrara è stato condannato a 9 anni di reclusione dal tribunale di Rovigo con l’accusa di aver fatto sesso con una ragazzina non ancora 13enne, quando lui aveva 22 anni. Come riporta Il Gazzettino di oggi al giovane sono stati imputati anche baci e toccamenti con un’altra minorenne e oltre 20 foto hot di ragazze minorenni scattate in alcuni casi da lui stesso ed in altri inviategli dalle minori.

Il giovane era stato inizialmente accusato di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza privata, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico con minori. Le accuse di violenza sessuale nei confronti di due ragazzine di Adria (Rovigo) sono poi cadute perché le vittime non sono state ritenute attendibili, ma è arrivata la condanna per gli altri capi d’imputazione rimasti in piedi. La difesa ritiene la pena eccessiva, basata su testimonianze raccolte 10 anni fa alla presenza dei genitori delle ragazzine e denuncia la mancanza di incidente probatorio.