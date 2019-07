The Economist: «Salvini è l’uomo più pericoloso in Europa»

Condividi

The Economist incorona Matteo Salvini «l’uomo più pericoloso in Europa». Lo fa con un lungo articolo dove si chiede se il ministro dell’Interno italiano «userà questo potere per distruggere l’euro». Il settimanale britannico ha seguito il leader della Lega durante un evento pubblico: «lo chiamano Capitano, che richiama alla memoria del Duce. Ma non è un neofascista. Il vero problema è che non sta dimostrando in alcun modo di poter risolvere i malesseri che affliggono l’Italia come la stagnazione economica o la disoccupazione». Salvini, prosegue l’articolo, ha due «nemici preferiti: i migranti e Bruxelles».

The Economist conclude dicendo che i prossimi mesi saranno decisivi ma «nessuno sa cosa questa meteora che sta brillando nei cieli d’Italia intende fare». Matteo Salvini ha condiviso l’articolo scrivendo: «Ecco perchè continuano a minacciarci».