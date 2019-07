Venezia calcio: Serie B e nuova maglia

Condividi

Linkedin email

La commissione di vigilanza della Figc ha ufficializzato oggi quanto già annunciato in precedenza, cioè l’esclusione del Palermo per inadempienze amministrative e il ripescaggio del Venezia in Serie B. Buone notizie anche per la terza squadra di Verona, la Virtus Vecomp, ammessa in Serie C.

Tornando alla società di Joe Tacopina, oggi sono state presentate le nuove maglie arancioneroverdi per la stagione 2019/2020. «Dalla collaborazione con Nike, con cui il Venezia FC l’anno scorso ha sottoscritto un contratto triennale, nasce la maglia Home 2019-2020 – spiega la società in una nota -. Un Kit interamente personalizzato in produzione su cui spiccano in maniera forte e decisa i colori sociali arancio nero verdi. Le tre fasce verticali occupano infatti in proporzioni uguali, l’intera larghezza della maglia che risulta così fortemente riconoscibile. Tra le novità del kit 2019-2020, il restyling della scritta Venezia FC presente al centro del petto. Un lettering moderno, creato appositamente dai designer Nike per rendere ancora più accattivante e al passo coi tempi la nuova jersey».

«Sul pantaloncino compare per la prima volta l’acronimo VFC(Venezia Football Club), che caratterizzerà anche tutta la linea lifestyle disegnata in esclusiva per il club da Nike e che verrà presentata prossimamente. New entry assoluta il calzino coordinato al kit, – spiega ancora la società – non più in tinta unita come nelle precedenti stagioni ma con i colori sociali arancio nero verdi che corrono attorno al polpaccio e che richiamano le righe presenti sulla maglia. Il retro maglia, infine, è caratterizzato da un inserto in mesh arancio nero verde che la impreziosisce e ancora una volta richiama il tema della collezione. Cambia anche il font utilizzato per personalizzare la maglia con nomi e numeri». (t.d.b.)

ph Venezia Calcio