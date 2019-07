«Vicenza, tra traffico e cemento si soffoca: Rucco ascolti i cittadini»

Condividi

Nella mattinata di giovedì 11 luglio una delegazione del Comitato Vicenza Est Più Verde è stata ricevuta dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore all’urbanistica e all’edilizia privata Marco Lunardi e dal direttore degli uffici tecnici del settore urbanistica del Comune di Vicenza Riccardo D’Amato, per un confronto relativo all’area Ex Barcaro – Zaccaria e al futuro dell’asse viaria di viale della Pace.

Il Comitato Vicenza Est Più Verde è un’aggregazione spontanea di cittadini, abitanti nei quartieri S. Pio X, Stanga, Bertesinella e zone limitrofe, organizzatisi per lamentare il loro dissenso per il proliferare di strutture commerciali di medie dimensioni nei suddetti quartieri e, in particolare lungo l’asse Viale della Pace. «Si tratta di un pesante e irreversibile impatto urbanistico ambientale e sociale, che non corrisponde all’effettivo fabbisogno della popolazione residente, né ad altri interessi pubblici più generali», spiegano in una nota.

All’amministrazione il Comitato ha chiesto di farsi parte attiva affinché il consiglio comunale e gli uffici comunali ridefiniscano la destinazione urbanistica dell’area. «In autunno – spiega la delegazione – sarà convocato un nuovo incontro fra Comune e Comitato e abbiamo ottenuto la garanzia che fino a quel momento non saranno rilasciate autorizzazioni per la costruzione dell’ennesimo supermercato a Vicenza est. Tuttavia gli amministratori hanno puntualizzato che alcune scelte devono tenere in considerazione le decisioni di pianificazione del territorio assunte precedentemente all’attuale amministrazione e la normativa del commercio che, di fatto, liberalizza l’apertura di supermercati fino a 1500 mq».

«Tuttavia, considerato il PM 10 alle stelle, le falde acquifere a rischio continuo, i rifiuti tossici nocivi interrati ovunque, il clima sempre più anomalo, l’aumento di malattie legate al contesto ambientale e la riduzione dei residenti, siamo fermamente convinti che la volontà politica di un’amministrazione non si possa appiattire sulla legislazione. Vicenza, fra traffico e cemento, è a rischio soffocamento: bisogna quindi affermare con forza la necessità di una revisione dei progetti urbanistici che vada nella direzione di un incremento del verde di quartiere necessario al benessere di quanti abitano anche le zone periferiche della città. Anche perché, se è vero che l’amministrazione deve tenere conto degli accordi presi col privato, è anche vero che la prima voce da ascoltare dovrebbe essere quella dei cittadini. L’interesse per la salute della comunità dovrebbe prevalere sugli interessi privati».