«Autonomia, veneti scendano in piazza e Zaia si smarchi da Salvini»

Condividi

Linkedin email

Una parte del mondo politico veneto, soprattutto sponda Lega e movimenti indipendentisti, è in subbuglio dopo il nuovo stallo nella trattativa tra Regione e governo per l’autonomia differenziata. L’avvocato, scrittore e indipendentista veneto Alessio Morosin in un comunicato invita i veneti a scendere in piazza per chiedere con forza l’autonomia, attacca Salvini e avverte che se la riforma non verrà realizzata il governo dovrà cadere. «Zaia si smarchi da Salvini prima che lo distrugga politicamente assieme al futuro del Popolo Veneto – scrive Morosini in una nota -. Il Veneto non merita questo. Capiamo perché l’autonomia non arriva. Non arriva perché Salvini teme che il Governatore Zaia possa diventare troppo forte. Che possa acquisire più potere. Ecco perché non arriva. E così da due anni assistiamo a pietosi e imbarazzanti balletti e rinvii. Salvini che tiene sotto scacco Zaia e Zaia costretto a tenere sotto scacco Salvini. Il Veneto merita leadership, non sudditanza».

«Ora – aggiunge Morosini -occorre solo: 1. prendere atto che il Governo italiano non vuole applicare la Costituzione. 2. dare un termine di 10 giorni per la firma dell’accordo tra Veneto e Roma. 3. fare un accordo politico con termine di 60 giorni per far approvare la legge in Parlamento. In alternativa:1. far cadere il governo. 2. attivare in Veneto il percorso di un referendum sull’Indipendenza. 3. organizzare una manifestazione unitaria di piazza di tutti i Veneti, come da me proposto. 4. coinvolgere il Veneto in una azione politica a livello europeo e con altre Nazioni senza Stato (Catalogna, Fiandre, Vallonia, Scozia), per una azione democratica volta a lanciare una Confederazione Europea dei Popoli, che sia in grado di superare l’impasse attuale degli Stati risorgimentali che frenano il futuro delle nostre Comunità. Solo così – conclude Morosin – riusciremo a salvarci». (t.d.b.)

(Ph. Facebook Alessio Morosin)