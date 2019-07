Weekend di grandi navi a Venezia

Condividi

Saranno otto gli arrivi e le partenze a e da Venezia dei condomini viaggianti che solcano i nostri mari con il loro prezioso, o almeno così lo siete qualcuno, carico di turisti.

Canale della Giudecca e Bacino San Marco sono osservati speciali, dopo l’incidente della Msc Opera e e quello sfiorato della Costa Deliziosa. Comprensibile la preoccupazione dei residenti ma anche delle decine di migliaia dei turisti che visitano la città a piedi.

La Capitaneria di porto cerca di correre ai ripari, emettendo una nuova ordinanza, la seconda in un mese, che contiene precisazioni e indicazioni sul comportamento in caso di maltempo. Fortunatamente le previsioni meteo non prevedono perturbazioni per le prossime 48 ore.

E’ chiaro, però, che il problema va risolto “a monte”, per usare un’analogia antitetica.