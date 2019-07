Si schianta contro un muretto e si dilegua nella notte

Condividi

Non è difficile intuire il motivo che ha spinto una 30enne di Feltre ad abbandonare la propria auto dopo essersi schiantata contro un muretto.

I carabinieri sono intervenuti alle 3 di sabato notte, in via Col di Lana a Belluno, vicino al distributore Esso, allertati da altri automobilisti, preoccupati per le condizioni delle persone a bordo, visti i danni ingenti che presentava la Lancia Y, ma dell’intestataria e di eventuali passeggeri del mezzo non c’era traccia. Presumibilmente nessuno si è fatto male