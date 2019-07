Esce di strada e si schianta contro albero: in fin di vita

Condividi

Linkedin email

Alle ore 9 circa odierne, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Ilarione sono intervenuti in via Nebbiotti di San Giovanni Ilarione, ove si è verificato un sinistro stradale autonomo le cui cause sono in corso di accertamento.

A perdere il controllo del mezzo e fuoriuscire dalla sede stradale una donna 69enne del luogo a bordo di una VW Polo. Sul posto anche i sanitari del SUEM 118 che elitrasportato la donna presso l’ospedale di Verona Borgo Trento.

La vittima, che all’arrivo dei soccorsi era cosciente, è stata dichiarata in prognosi riservata, in pericolo di vita.