Esce di strada a folle velocità, abbatte due alberi e 20 metri di cancellata

Hanno dovuto lavorare per quasi tre ore i vigili del fuoco intervenuti alle 21 e 45 in via Quinta Strada ad Arzignano, nel Vicentino, per mettere in sicurezza la vasta area danneggiata da un Suv impazzito.

Secondo quanto si apprende, la potente auto, un Suv BMW X5, stava percorrendo l’arteria della zona industriale quando il conducente, un kossovaro di 31 anni, ha perso il controllo del mezzo, urtando il marciapiede, che è finito prima contro due alberi, abbattendoli. Stessa fine anche per 20 metri della cancellata di una conceria; all’interno del piazzale dell’azienda, l’auto si è cappottata, fermando la sua folle corsa.

L’uomo è uscito autonomamente dall’auto, riportando solo dei leggeri traumi, ed è stato portato all’ospedale per essere medicato ed i controlli del caso. Completamente distrutto il Suv.

Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi e sottoposto il conducente all’alcol test; è probabile che fosse ubriaco.