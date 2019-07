«Jovanotti in spiaggia, calpestato il rispetto per l’ambiente»

Condividi

Prosegue il Jova Beach Party, il tour delle spiagge del cantante Jovanotti, che il 28 agosto farà tappa a Lignano Sabbiadoro (Udine). Una serie di concerti a contatto con la natura che stanno avendo molto successo di pubblico, ma c’è chi non approva. Come già avvenuto per i suoi concerti ad alta quota, c’è chi accusa Jovanotti di mettere in pericolo un ecosistema fragile. In quel caso era l’alpinista Reinhold Messner, in questo caso è la guida naturalistica di Ostuni Enzo Suma, che si preoccupa per i fratini, una specie di uccelli marini che nidifica proprio sulle spiagge.

«45.000 persone – scrive Suma su Facebook -. Questi i partecipanti alla prima tappa del tour in spiaggia di Jovanotti! In un ecosistema così fragile come quello di una spiaggia e degli ambienti dunali, dove sono presenti piante sensibilissime al calpestio e dove trovano rifugio uccelli di varie specie. Tra questi il fratino, a rischio estinzione. In questo periodo ci sono ancora nidi e i piccoli pulcini indifesi, che non sono ancora in grado di volare, verranno calpestati brutalmente. Rompere un solo uovo di fratino è per la legge un reato penale. Per la Puglia il 20 luglio il tour farà tappa a Barletta, anche qui, ancora una volta, in un area dove nidificano i fratini. Questo succede quando il rispetto per l’ambiente (che sventola negli slogan pubblicitari) viene letteralmente calpestato sotto i piedi di 45 mila persone. Viene sbandierato il “rispetto dell’ambiente” ma nel frattempo rischiamo di calpestare le uova e i pulcini di una specie a rischio estinzione, calpestare le piante delle dune embrionali e di disturbare tutti quegli uccelli che, solo in queste poche aree naturalisticamente rilevanti, trovano un posto dove sostare, rifugiarsi e riprodursi. Voi che mi leggete potete fare una cosa. Non andate al concerto! E se siete iscritti al Wwf protestate perchè rischiano di mettere in pericolo l’ambiente e le specie che lo vivono con questi mega concerti sulla spiaggia. #nojovabeachparty».

L’associazione animalista per eccellenza, il Wwf, ha avallato il tour di Jovanotti, ma Suma la critica per questo. «Quella del Wwf di appoggiare l’idea di Jovanotti è una scelta sbagliata. In questi giorni abbiamo visto ridicolizzare chi si occupa della tutela di una specie protetta perché si parla di pochi fratini. E’ proprio perché sono pochi che la tutela e la conservazione deve essere massima! Dopo c’è solo l’estinzione. E allora mi chiedo, che valore ha contribuire a salvare una specie dall’estinzione? A quanto pare meno dell’enorme business che c’è dietro il Jova Beach Tour. Il sito di nidificazione è a due passi dal concerto, come si vede dalla mappa. Ieri uno dei volontari ha fotografato un piccolo fratino e alle spalle si vedeva il palco! E dopo Rimini ci sono tante altre tappe ad alto rischio. Il Jova Beach Party è un pericoloso attacco alla natura e all’ambiente. Il loro slogan? – conclude Suma – una presa in giro». (t.d.b.)