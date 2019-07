Condividi

La Sagra del Pesce di Chioggia rappresenta uno degli eventi folkloristico – gastronomici più attesi del Veneto. La festa dedicata ai sapori del mare e della laguna e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori.

Per dieci sere, dal 12 al 21 luglio, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni locali che vi delizieranno con le ricette più classiche come il saor, il fritto misto con polenta, le bibarasse in cassopipa, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce.

Per prenotazioni contattare gli stand:

O.P. FASOLARI, 328 1492039

APD UISP CHIOGGIA, 333 6160022

ASI CIAO, 338 9702184

COOP.VA IMPRONTA, 366 9439228



COOP.VA VONGOLARI, 320 9657126

COOP. SCIABICA, 339 3528987



