Le previsioni meteo

Le previsioni di Arpa Veneto

domenica 14. Nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso a partire dai monti.

Precipitazioni. Sui monti fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per rovesci/temporali diffusi. Sulla pianura fino a metà pomeriggio assenti, verso sera probabilità bassa (5-25%) per rovesci/temporali locali in prossimità dei rilievi.

Temperature. Rispetto a sabato saranno più basse in modo leggero o moderato, sotto la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati, sulla pianura in prevalenza da est e sui monti con direzione variabile.

Mare. Calmo.

lunedì 15. Fino al mattino cielo nuvoloso, nel pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata probabilità in diminuzione da medio-alta (50-75%) a bassa (5-25%); rovesci/temporali diffusi tenderanno a diradarsi e quindi a cessare quasi ovunque. Nel pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per rovesci/temporali locali. Di sera assenti.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno rispetto a domenica, anche di molto.

Venti. Fino al mattino moderati/tesi da nord-est, dal pomeriggio deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Inizialmente poco mosso, mosso tra il mattino e il pomeriggio, poco mosso verso sera.

Tendenza

martedì 16. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche piovasco/rovescio. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

mercoledì 17. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con rovesci/temporali sparsi. Temperature in aumento.L p