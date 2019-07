Cultura veneta da riscoprire: il museo della civiltà contadina

Condividi

«Dimenticate per un attimo il mondo d’oggi: radio, televisione, cinema, discoteca, cellulari, automobili ecc. Guardate questi attrezzi che testimoniano la povertà, la miseria, l’emigrazione, le umiliazioni, i sacrifici, i sudori, la fame, il freddo, le sofferenze dei nostri padri e delle nostre madri. Cerchiamo di non dimenticare tutto questo, e soprattutto il loro desiderio di creare per noi un mondo migliore». Con queste parole Carlo Etenli illustrava nel 1995 l’apertura del “museo della civiltà contadina” di Grancona, (oggi Val Liona) sui Colli Berici.

Il museo

Il museo è aperto il sabato, la domenica e i festivi dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 19. Si può visitare anche in altri giorni, previa prenotazione. L’ingresso è a offerta libera, entrata gratuita per i docenti accompagnatori. I proventi sono interamente destinati alla manutenzione e al restauro del museo stesso e delle sue collezioni. Il Museo della civiltà contadina onlus offre la possibilità di una visita virtuale cioè di poter guardare dentro agli spazi e scoprire gli oggetti custoditi anche a distanza, tramite computer, smartphone o visore di realtà virtuale.

Eventi

Nel’area del museo si svolgono anche numerose manifestazioni ed eventi culturali (Festa della mietitura, Festa della trebbiatura, Festa della spannocchiatura e sgranatura del sorgo, Festa dell’artigianato, Rappresentazione degli antichi mestieri, Rievocazione delle attività domestiche di un tempo, Sfilata dei trattori d’epoca…), il museo raccoglie, suddiviso in sezioni, decine di macchine agricole e migliaia di oggetti e attrezzi della vita contadina. Permette anche di vedere dal vivo i bachi da seta, un tempo molto usati nelle famiglie contadine. Per ricordare quanti nel passato furono costretti ad emigrare, all’ingresso della corte è inoltre stato innalzato nel 1996 il “Capitello dell’Emigrante”, dedicato alla Madonna di Monte Berico.

Il prossimo evento in programma è la festa della trebbiatura, sabato 27 e domenica 28 luglio, con stand gastronomico, trebbiatura con macchina a vapore del 1898, esibizione del gruppo “Canzoniere vicentino” e del “Cantastorie veneto”. Un evento da non perdere anche per una gita fuori porta a contatto con la natura e con le tradizioni del nostro territorio. (t.d.b.)



ph. Facebook Museo della civiltà contadina